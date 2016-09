Dropp dei 90 årlege turane som trengs for å smaka på livet som diamantkunde hjå SAS.

– Du kan gå gratis med meg i Fast Track, stod det i SMS-en.

– Du kan verta med meg inn i SAS-loungen, tikka det inn.

– Du kan velja fritt av drikke frå menyen på flyet, sa han begeistra.

Sølv. Gull. Diamant. Eg er på botn av SAS-hierarkiet. No fekk eg smaka på toppen.

– Kva seier me viss flyverten ber om betaling, kviskra eg, omtrent på veg mot bankkortet i veska.

– Han bør veta at eg er diamantkunde.

Og sanneleg. Skaff deg ein kompis med diamantkort, og du vil berre gli forbi.

– Då eg flaug til USA i vår, vart eg oppgradert til businessclass. Heilt vilt, sa diamanten, og drog fram bileta på mobilen.

Tenk på klimaet når du skriv, var det ein som sa ein gong. Det mantraet ryk no, for å seia det sånn.

Eg såg ein stol som vart til ei seng. Eg såg kvitvin, raudvin, økologiske bobler.

Eg såg forrett, hovudrett, dessert. Han hadde smakt ein av kvar.

– Men der får du ikkje ta med deg vener, altså.

Naturleg nok.

We are all travelers, baby, men proffane har minst 90.000 bonuspoeng i bagasjen.

Litt ekstra leggrom? Berre dra kortet:

– Du bør sjekka inn på romslege 11E ved naudutgangen, kom det frå kompisen kvelden før.

– Men eg trur setet ved sida av meg er blokkert fordi eg er diamantkunde, korrigerte han.

Jepp. Du las riktig. Juvelen har tatt plass, and should not be disturbed.

Med mindre han vil at nettopp du skal sitja der, då.