1. Pass deg for tyver på stranden!

Når du skal bade, er det lurt å legge mobilen og andre verdisaker i en sko. Ingen tyver leter der.

2. Ikke la hjernen forfalle!

Gi deg selv små utfordringer i ferien. Vent med å ankomme campingplassen til sent på kvelden. Sett opp teltet i mørke.

3. Ikke stress med å sjekke om du trenger nytt pass.

Uansett hvor lenge du venter, finnes det sikkert et lensmannskontor i Nord-Troms som vil hjelpe deg. Det kan bli en hyggelig ekstratur og et minne for livet. «Husker du den sommeren vi fikk nytt pass under nordlyset?»

4. Syden er full av gode tilbud.

Noen selgere har til og med «special price, only for you». Da er det bare å slå til.

5. Ikke hør på «eksperter» som ber deg bruke solkrem.

Ubeskyttet hud blir rød, men husk at det bare er midlertidig. Den flasser av, og etter noen uker i solen er både smertene og byllene borte. Det som ikke dreper deg, gjør deg sterkere.

6. Vær obs på spesielle aldersgrenser.

Hos SAS og Norwegian blir barna voksne når de fyller 11 år. På fergene, derimot, er grensen mellom 16 og 37 år, avhengig av sjåførens moral.

God tur!

Foto: Colourbox, Scanpix, Ørjan Deisz