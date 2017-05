Mens bokmålsfergen fortsatt virret rundt ute i fjorden, viste gamle Ivar hvordan det skulle gjøres.

Vi sto der, på fergekaien på Vangsnes. Fridtjof den Frøkne voktet over oss, solen stekte, og busser og biler var fulle av bergensere på vei til Brann-kamp i Sogndal.

Det var bare et problem: Lem som sto fast i oppreist posisjon.

Nei, jeg er ikke grisete nå. Jeg snakker om fergelemmen. Fergen lå til kai, og vi kunne se biltakene og hodene til de utålmodige passasjerene som ville av. Men lemmen lot seg ikke rikke.

Latter og vitser om Viagra og annet, begynte etter hvert å gå over i frustrasjon: Skulle det være dette som stanset oss? På andre siden av fjorden ventet edle dråper i Leikanger og det som skulle vise seg å bli et fyrverkeri av en fotballkamp i Sogndal. Og så skulle vi bli hindret av et så klassisk vestlandsproblem som en defekt fergelem?

Fergen bakket ut og forsvant i fjorden med sine passasjerer/gisler. Hva skjedde nå?

Da var det vi hørte tøffing: MF «Ivar Aasen» to the rescue! Eller kanskje vi heller skal si: Ivar Aasen vart redninga.

Nynorskens far hadde selvsagt ingen lem-problemer, og manøvrerte seg elegant i posisjon. Mens bokmålsfergen fortsatt virret rundt ute i fjorden, viste gamle Ivar hvordan det skulle gjøres.

Nå hjalp jo ikke det de passasjerene som fortsatt var fanget om bord på den første fergen – men:

Til lags åt alle kan ingen gjera.