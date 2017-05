Ferien nærmer seg. Her er en påminning om hvor vanskelig det kan være å bestille det man har lyst på når kelneren ikke snakker norsk.

Du har sikkert opplevd at det som kommer på tallerkenen er noe helt annet enn det du ble fristet av da du så det nydelige lokkebildet. For ikke å snakke om skuffelsen når du har fått varm suppe selv om det sto caldo i menyen og du hadde lyst til å kjøle deg ned.

Første gang jeg var i Syden med barn skulle vi bestille pizza. Spesielt den ene av sønnene mine var kresen og ikke spesielt interessert i å prøve nye smaker. For å unngå tårer og kjefting under middagen bestilte jeg en «pizza with nothing on» til seksåringen.

Jeg vet ikke hva kelneren tenkte, men han spurte om vi var sikre på at vi ville ha en pizza uten noe på.

Ja, vi lager ofte det hjemme. Det går rett ned, svarte jeg bekreftende.

Guttungen gledet seg, vi voksne var lettet over å ha funnet en plass der alle likte noe på menyen. Stemningen var god helt til kelneren kom med en nystekt pizzabunn uten verken tomatsaus eller ost.

«Jeg spurte for sikkerhets skyld om det var dette dere ville ha,» unnskyldte han seg da vi lurte på hva som var gått galt med bestillingen.

Det endte heldigvis med en god latter. Seksåringen fikk ny pizza, denne gang med tomatsaus og ost.

Også kalt Margarita, som vi har bestilt siden den gang.