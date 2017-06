Barna som vokser opp i dag er så overbeskyttet at de verken får skrubbsår eller blåveiser. Oss foreldre er det derimot ingen som passer på.

I pinsen tok jeg med meg kone, fire barn, to svigerdøtre og to barnebarn til Danmark. Det ble en tur vi sent vil glemme og som ga synlige spor.

Ett av høydepunktene var besøk i Fårup sommerland, en gedigen forlystelsespark med vannsklier, berg-og-dal-baner, karuseller, hesteridning, skattejakt, spisesteder og alt annet små og store barn kan drømme om.

Jeg elsker tivoli og var med på alt. Helt til vi sto i kø til tømmerrennen. Jeg så hvor våte de var, de som kom ut. Tvilte lenge på om jeg skulle være med. Men en gutt på 51 viser ikke redsel. En gutt på 51 er tøffere utenpå enn inni. Jeg ble med, og det gikk fint helt til vi nærmet oss siste nedfart. Da innså jeg at dette kom til å bli vått. Jo da, jeg er bergenser. Men jeg liker ikke å bli gjennomvåt.

I full fart på vei nedover grep panikken meg. Jeg trosset alle varselskiltene og bøyde meg godt fremover i skjul bak ryggen på hun som satt foran.

Splash. Kadang! sa det da tømmerstokken flatet ut og stoppet nesten momentant.

Jeg ble ikke våt. Men jeg smalt i bakhodet på min totalt uforberedte svigerdatter. Jeg så stjerner og planeter. Blåveisen ble gedigen og er fortsatt synlig. Det gikk heldigvis bra med svigerdatteren, hun tåler en smell.

Men neste gang vi er på tivoli skal jeg be mine barn passe bedre på meg!