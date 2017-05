«Fullstappet på bussen til sentrum. Tenkte jeg skulle reise meg for eldre, helt til jeg oppdaget at jeg var eldstemann», meldte en lokal kjendis på Twitter 17. mai.

En opplevelse mange nok kan kjenne seg igjen i. Selv er jeg født på midt på 80-tallet, og blir jevnlig påminnet hvor lenge det begynner å bli siden.

Her er ni tegn på at ungdomstiden er en for lengst tilbakelagt periode:

1. Du må faktisk tenke deg om for å finne ut hvor gammel du er.

2. Du står opp før klokken ni selv om du har fri.

3. Du hører ungdommer bruke ord du ikke har hørt før.

4. Du er den eneste som leser papiravisen på bussen.

5. Du synes studenter i fadderuken blir verre og verre for hvert år.

6. Du sliter med å klare deg gjennom dagen uten å drikke kaffe.

7. Du lar være å drikke kaffe etter klokken 19 fordi det kan gå utover nattesøvnen.

8. Du trener ikke lenger for å bli god til noe, men mosjonerer for helsens skyld.

9. Du trøster deg med at alternativet til å bli eldre er langt verre.