Det er to ting jeg er lei av, med oss bergensere: Når vi påstår at det ikke regner så mye her, og når vi hevder at Bergen er Norges mest kokende fotballby. Forrige uke ble de to livsløgnene avslørt, i ett og samme arrangement.

Jeg snakker om Branns første hjemmekamp, mot Strømsgodset. For det første: Det regnet. Det regnet som det bare kan gjøre i Bergen, en sånn dag man går og lurer på om vi er vel bevarte, vi som velger å bo inne i dette fossefallet av en by.

For det andre: Brann Stadion var så tom, så ødslig at man skulle tro det var det norske herrelandslaget som spilte – ikke det som etter eget sigende er Norges mest populære klubblag.

8700 hadde betalt for billett, litt over 6000 gadd å møte opp. Begge deler en skandale og skamplett for Bergens selvbilde. Det var flere mennesker i Skien, for Guds skyld. Skien!

Så vil du kanskje si at det er en sammenheng her, at regnet skremte vekk folk. Til det har jeg bare å si: Å? Jeg trodde det ikke regnet her? (se livsløgn nummer 1) Og: Regntøy er oppfunnet og samtlige seter på Stadion har tak over seg.

Nei, jeg tror sammenhengen er mer subtil: For å opprettholde livsløgn nummer 1, går bergenserne i hi når det regner som verst. Tar igjen gardinene, setter på høyfjellssolen og skrur kontrasten på TV-en sånn at det ser solfylt ut. De røde setene kan sikkert se fulle ut hvis man sitter med solbriller innendørs.

Uansett: 2. påskedag har vi muligheten til å rette opp litt av inntrykket. Kom deg på Stadion!