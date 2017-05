Bergenserne har hatt rikelig anledning de siste ukene til å demonstrere sitt latinske lynne.

Forrige ukes bompengeaksjon hadde nesten noe søreuropeisk over seg. Hvor andre steder i Norge finner du en lastebilsjåfør som i pur protest står på tvers av morgenrushet med hest og vogn?

Strålende var det, nesten på høyde med melkespyling i regi av franske bønder.

For ikke å snakke om angrepet på jernbaneskiltet. Seieren over Bane NOR gjorde inntrykk langt inn i A-magasinet. «Etter femti år med globalisering, relativisering, sentralisering og rotløshet finnes det fortsatt en stamme langt mot vest, ytterst i havgapet, som ikke vil gi seg på tørre møkka.» lød hyllesten fra Vetle Lid Larssen.

Såpass fortjente vi.

Til hverdags må vi nøye oss med hverdagsbergenseren. Jeg sto bak en av dem i kassakø i nærbutikken. Det var en sjelden godværsdag og karen fremfor meg var ute etter øl. Mannen klaget sin nød til kassadamen.

– Eg satt meg på terrassen for å ta en kald en, så kom det gjester. Ska det vere én, spurte eg. Og tror du ikkje de rævholene takket ja?

En annen hverdagsbergenser satt i vakten på et parkeringsanlegg forleden. Vi hadde pliktskyldigst stukket inn kort og tastet kode, bare for å oppleve at bommen gikk ned, ikke opp.

– Vi har betalt, forsikret sjåføren til stemmen i boksen.

– Da må du betale en gang til, sa boksemannen.

Så ventet boksemannen noen lange sekunder, antagelig i håp om en skyllebøtte, før bommen sakte gikk til værs igjen.

Slikt kaller jeg hverdagslatin.