Problemene står i kø når Lasse Lambrechts sitter i frisørstolen.

«Hadde ikke hodet ditt vært påskrudd hadde du ikke visst hvor det var!» Når ungene hører mor brøle dette vet de at pappa har gått på en smell igjen. Jeg er et digert sosehode. For hver ting jeg husker, har jeg glemt åtti.

En av tingene jeg ofte glemmer er det som er på toppen av hodet. Uten at jeg helt får det med meg, utvikler plenen oppå planeten seg til en krysning av et fuglereir og en høysåte.

Når ikke alle hårproduktene i verden kan redde manken vet jeg at jeg må til frisøren. Men jeg kvier meg, fordi frisøren mest sannsynligvis har lyst å karnøfle meg. Så jeg utsetter frisørbesøket til hetsen på jobb blir i overkant heftig.

Neste problem dukker opp når jeg sitter i stolen. Hva skal jeg snakke med frisøren om? Faller det på meg å styre showet holder jeg enten kjeft, eller så dybdeintervjuer jeg det stakkars mennesket tilbake til steinalderen.

Om ingen har startet praten etter tre minutter begynner mitt neste problem. Jeg blir stresset av at ingen snakker. Er jeg så kjedelig? Planlegger frisøren å klippe meg i øret som straff fordi jeg kommer med monsterhåret mitt?

Til slutt er det så mye lyd inne i hodet mitt at noe må ut. Da blir jeg et levende bevis på at det er bedre å holde kjeft og la folk tro du er en idiot, enn å åpne kjeften og bekrefte det.