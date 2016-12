I disse dager er det 25 år siden jeg kom til Bergen. Her er status for integreringen.

Språk: Jeg skjønner alt det bergensere sier, og jeg vet hva «daier» og «belite seg» er. Men jeg sliter skikkelig med skarringen. Rulle-r-ene blir nok værende, er jeg redd.

Mat: Jeg gikk på en skikkelig smell første gang jeg skulle bestille kake på jobb da noe skulle feires. Jeg bestilte gulrotkake. En eldre kollega lærte meg da at når noe skal feires her i byen, skal det spises Hvit Dame. Siden jeg ikke klarer all kremen og marsipanen, lar jeg da være å spise. Sikkert like greit. Til gjengjeld kan jeg lage – og liker – persetorsk!

Kultur- og væremåte: Jeg går jevnlig på Jan Eggum-konsert, jeg liker Kygo og ler av vitsene til Marit Voldsæter. Jeg går ofte tur på Byfjellene, og kan teksten på nesten alle Brannsangene (jeg jobber like ved Fotballpuben, og bor like ved Stadion, så der har jeg liksom ikke noe valg). Har litt å gå på når det gjelder å være like kjapp i replikken som bergensere, men jobber med saken. Og så kan jeg Nystemten. I alle fall ett vers. Jeg har ikke lang 17. maisløyfe, men det kan jeg kjøpe til neste år.

Buekorps har jeg lært meg å leve med.

Og så har jeg lært at det ikke heter godt nyttår før midnatt, natt til 1. januar. Det heter «Takk for det gamle».

Håper jeg får være her i 25 år til!