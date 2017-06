I helgen fikk jeg gjenoppfrisket gleden ved å se på barnefotball.

Det er noen år siden husets korteste deltok i organisert ballspill, men jeg husker at det var mer spennende å stå på sidelinjen og se på barnekamp enn å se på voksne spille. Jeg rakk aldri å bli så lei av den berømte kjøringen til og fra kamper hele uken og alle helger som jeg hører alle snakker om, før hun la ballen på hyllen og fokuserte på taekwondo i stedet.

Men i helgen fikk jeg gjenoppfrisket gleden ved å se på barnefotball. I nesten ni timer satt jeg som produsent for nett-TV-sendingen vår fra Voss cup, og det var aldri kjedelig. Det var intens glede over scoringer, bunnløs fortvilelse over bom på mål og mestringsfølelse som skinte hele veien fra banen, gjennom nettleseren og inn til byen.

Det blir sikkert spilt fotballteknisk bedre kamper hos de eldre, men det var en fryd å se på disse. Den siste kampen var noe av det mest underholdende jeg har sett på lenge. Det som gjorde forskjellen er innlevelsen.

Så planen for sommeren skal være å vise både entusiasme og skuffelse i ting som blir gjort. Å ikke bare være avmålt og nonsjalant hvis noe ikke går helt som planlagt, eller plutselig går veldig bra. Hvis du trenger en oppfrisker i idrettsglede, anbefaler jeg deg å se opptaket jo før jo heller.