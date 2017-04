Huset er fullt opp av klær som drømmer om å bli brukt.

I mitt hode kan alle klær deles i to kategorier. Enten så er de skitne, eller så er de rene. Tar man et plagg ut av skapet, brukes det til det blir skittent før neste plagg fiskes ut.

En liten parykk i suppen for denne ordningen er at jeg bor i Bergen. Her er det som kjent hundre årstider på en uke, derfor godtar jeg motvillig den tredje kategorien «venter på rett vær».

Der skulle denne teksten ha stoppet. Men hvor lenge hoppet Adam paradis? For ifølge deler av familien finnes det langt flere kategorier. Blant annet «passer ikke sammen», «det er mandag» og «kan jo ikke gå med de samme klærne to dager på rad».

Dette gjør at det snart er flere klær ute av skapene enn inni. Huset vårt er blitt omdannet til et venteværelse for klær. De ligger på et av mange tusen oppbevaringssteder i huset som ikke er skap og venter på at noen skal forbarme seg over dem. Dessverre virker det som om resten av familien er blitt klesblind, for de går alltid i skapet etter nye.

Etter hvert som skapet tømmes, blir det vanskeligere å finne nye klær. Dette skulle i teorien tvunget min kjære å hente ned et plagg fra en av de tusen knaggene hun har bedt meg skru opp i huset. Istedenfor konstaterer hun at ungene ikke har klær å gå med, og kjøper nye.