Det var den gongen du fekk ti halvliterar for under hundrelappen.

Den første halvliteren med øl eg drakk på kafé i Bergen kosta 8,50 kroner. Kafeen låg i andre etasje på Hotel Neptun, med inngang opp trappene på nordsida av bygget. Det må ha vore tidleg på 70-talet.

Eg kom til å mimra litt om utelivet i «gamle dagar» då eg sist laurdag var på veg heim til Alversund etter ein hyggjeleg middag hos ein kollega i søre bydel. For å rekka siste bussen nordover, tok eg bybanen frå stoppet Brann Stadion og ned til busstasjonen like før midnatt.

Om bord i bybanevogna sat festglade ungdomar i sin finaste stas med holete dongeribukser og andre festplagg. Det såg ut til at alle skulle ut på by’n, medan eg nesten kan garantera at eg var den einaste som skulle heim.

Fenomenet er velkjend. Når vi strileungdomar ein sjeldan gong skulle ta turen heilt til Bergen (inkludert ferje Knarvik-Steinestø) for å kosa oss, var det avreise rundt klokka seks heimanfrå, stundom før det også. Og retur med buss klokka elleve/halv tolv om kvelden.

Sistnemnde klokkeslett er omtrent same tida som dagens unge dreg inn til Bergen sentrum for å festa og ha det moro. No skal det seiast at utestadane i dag har lengre opningstid enn før, og at det rett og slett blir for dyrt å opphalda seg på pub eller liknande heile kvelden og halve natta.

I min vennekrets frå strilelandet vart laurdagskveldane i Bergen som regel avslutta på utestaden Willies. Og: Ein hundrings heldt til godt over ti halvliterar! Utan at det var noko kvantumsmål i seg sjølv.