Her er noen kjøreregler.

Det er lite som gjør meg mer fornøyd enn en tur i bassenget. Svømming er for meg den ultimate sporten. Den krever knapt utstyr. Alle kan drive med det, ung eller gammel, stor eller liten. Og det er nesten umulig å bli skadet.

Av og til kan det dukke opp noen situasjoner i bassenget. Som oftest finnes det etablerte løsninger for slike. For oss som har drevet med svømming, er dette rutiner. Men alle har jo ikke det, så her er noen kjøreregler.

Ikke bruk den ene banen som er skiltet med «hurtigsvømming» hvis du bare skal bade, og ikke svømme. (En skulle tro dette var innlysende, men det er det erfaringsmessig ikke.)

Det er heller ikke god bassengskikk å svømme midt i banen. Regelen er å holde seg til høyre, som ved bilkjøring. Blir du tatt igjen med én runde, ta en pause ved neste vending og la den som svømmer raskere slippe forbi.

Så hva er dårlig bassengskikk? Vel, jeg husker en episode i Sentralbadet for noen år siden, før det ble nedlagt. En middelaldrende mann, rundt 50 år, skjelte ut en dame på samme alder. Han syntes hun svømte for sakte. Selv brukte han svømmeføtter.