Var det fisk? Det var fisk. Det var en sværing.

Jeg husker godt den gangen storlaksen beit på. Først trodde jeg at kroken hadde satt seg fast i bunnen, igjen, jeg halte og dro, men den var ikke til å rikke. Så, plutselig, begynte den å bevege seg, litt prøvende, frem og tilbake, med snøret og stangen i fullt spenn. Var det fisk?

Det var fisk. Det var en sværing. Plutselig fosset snøret av gårde, medstrøms nedover elven. Jeg husker bare én lyd: Snellen som spant febrilsk mens snøret rant ut. Det gikk som det måtte gå, snøret kilte seg et sted og røk. Det var over på få sekunder. Men gjorde et uutslettelig inntrykk på en ung fisker.

Denne sommeren blir det gjensyn med mitt barndoms paradis, Repparfjordelva i Finnmark. Jeg kaller det paradis nå, men den 12 år gamle utgaven av meg ville kanskje protestert. For selv om episoden med storlaksen er den som festet seg, det var da ikke sånn dagene gikk, hvis jeg tenker nøyere etter?

Egentlig var det vel sånn at jeg sto der ved elvebredden i timevis uten å få napp, våt og kald på fingrene etter å ha tredd på mark etter mark, som yngelen takknemlig spiste opp, mens storlaksen holdt seg klokelig unna – og til og med hånet meg ved å hoppe og by seg frem? Det får ikke hjelpe. Storlaksen venter på meg. Vi har noe uoppgjort.