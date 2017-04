Før leverte vi selvangivelse. Gamle folk ble senile, og barna gikk i skoleklasser. I klassen min var det en gutt som ikke kunne spise sukker, fordi han var sukkersyk.

Selvangivelsen ser ut som den gjorde før, men nå heter den «skattemelding», som om den bare var en hyggelig sms fra staten. Koz og klemz, hilsen kemneren.

Gamle folk er ikke gamle, men «eldre» eller «seniorer». De blir aldri senile, men «demente», og er akkurat like glemske som før.

I dag går ikke barna våre i klasser. De har «trinn» og «basisgrupper», gjerne kodet med farger i stedet for A, B og C. Hvem som går i klasse med hvem, er ikke lett å bli klok på. Skolesjefene er fortsatt «rektorer», så vidt det er. For noen år siden skulle de omdøpes til «resultatenhetsledere». Smak på det ordet.

«Sukkersyk» trodde jeg var et kurant, norsk ord, helt til jeg fikk påpakning fra en sint leser. Det heter ikke sukkersyke, skrev han, men diabetes. At det norske ordet er forståelig, mens det greske ordet er ... vel, gresk ... syntes ikke å spille noen rolle for ham. («Diabetes» betyr for øvrig «det som passerer», og viser til pasientens søte urin.)

Sakte, men sikkert, forsvinner språket vi vokste opp med. Norske ord byttes ut med utenlandske. Korte med lange. Enkle med vanskelige. Her har resultatenhetslederne en jobb å gjøre.