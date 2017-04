Eg nærmar meg 60 med skritt så demonstrativt små som eg berre klarer, men kor mykje eg prøver å halda att, så monnar det like lite.

Tid er ein ting vi menneske aldri heilt har forstått. Til no har vi iallfall ikkje klart å gjera noko med henne. Ingen kremar, ingen kurar, ingen protestmarsj eller underskriftskampanje, ingen maskin har klart å stoppa tida. Tida går. Tida rullar som ei dampvegvals. Utan å trøytna, utan å sjå seg attende, utan nokon gong å gjera teikn til å villa stoppa opp. Ikkje for meg, ikkje for deg, ikkje for nokon andre heller.

Folk går ut av tida i fåfengt protest, folk blir frosne ned for å lure tida, folk let seg skjera i for å snyte tida og forfallet som følgjer henne. Men tida held fram med å gå. Like suveren, like upåverkeleg, like fordømt arrogant. Tida vinn. Alltid. Ho brukar lure knep. Vel vitande om at farne tider ikkje kjem att, får ho oss til å gle oss til tider som skal koma. Sjå framover. Til sommaren, til ferien, til jul. Til ein fridag, ein soldag, ein bursdag, ein fest. Den første utepilsen.

Tida rundlurer oss. Plutseleg er det borte, det vi gledde oss til, og den einaste synlege konsekvensen av det er forfall og meire forfall.

Gle deg gjerne til påske, men ikkje sei at du ikkje vart advart!