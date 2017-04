«Du kommer til å bli kliss våt», sa kameraten min.

Våren er her og med den kommer ikke bare trangen til å ta vårrengjøringen. Lysten til å vandre over et eller alle de syv fjellene kommer også. De syv fjellene gikk jeg over i fjor på den berømte 7-fjellsturen, men i helgen var det noe litt mindre krevende som sto for tur. Trodde jeg.

Værmeldingene for lørdag var ikke de beste, men for å være Bergen var det at det skulle klarne etter kl. 14 meget bra, spør du meg.

På vei ut døren kom jeg på at fjellskoene mine sto igjen på Geilo. Men, men, jeg har da vært ute en vinternatt før. Med joggesko og godt mot vandret jeg mot Ulriken. Vidden sto for tur.

«Du kommer til å bli kliss våt», sa kameraten min da vi møttes. Ingenting å bekymre seg for, beroliget jeg.

Været ble ikke bedre etter kl. 14. Snøstorm og myrer så langt øyet kunne se. Jeg måtte gi tapt. Det var ikke sjans at mine rosa Nikesko ville komme levende ut av myrene.

Kameraten min tok meg likeså godt over skulderen og bar meg over de verste myrene. Og tro meg, det var en del av dem.

Menneskene vi møtte så forundret på oss og smilte. Mens jeg hang der og dinglet med beina sa kameraten min: «Vi skulle deltatt på den finske konebærer konkurransen, vi. Myrer har vi jo kontroll på».

Jeg tror vi hadde vunnet.