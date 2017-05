Gi meg en bøtte med stein, og jeg skal si hvor mye grus du har.

Det er ikke alt jeg kan som er like nevenyttig. Ikke du heller, antakeligvis. Ørten siffer med Pi bruker jeg kun for å holde gangen rett hvis jeg er på en snurr. Men det desidert mest nytteløse jeg kan, stammer fra min gamle jobb som lab-arbeider på knuseverk. Tusenvis av timer foran vekten med grus og stein i alle former og størrelser har gitt uttelling. Gi meg en blå bøtte fra Nordiska Plast, den på ti liter, fyll den med hva du vil, og jeg skal si deg med pinlig nøyaktighet hva den veier.

Det som kompliserer det hele, er at jeg faktisk må ha den blå bøtten med den spesifikke egenvekten, så superkraften min egner seg ikke særlig til pizzadeigen. Heller ikke i journalistikken.

Heldigvis er jeg ikke alene. Samboeren min kan registreringsnumrene på en bråte varmeovner på rams, og jeg har en kompis som kan danse navnet sitt på ekte Steinerskole-vis. Min bekjente Eirik, som kan lengde og navn på de fleste av landets tunneler, samt utseende på alle våre heraldiske kommunevåpen, kan i alle fall få uttelling når han kvisser.

Men én ting vet jeg med sikkerhet. Jeg blir en markant kulere superhelt enn danse-navnet-sitt-kompisen min den dagen vi drukner i en kjemisk sølepytt. Jeg kan i alle fall kalle meg Justervesenet.