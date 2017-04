Den var effektiv og ga oss god dekning, men ...

Det var utrolige 28 varmegrader da vi installerte vår årlige camp en seinsommerdag for noen år siden. På Vikafjellet! 800–900 meter over havet!

Det skulle bli en av de varmeste helgene vi har opplevd så høyt til fjells. Fra solen tok tak i teltet grytidlig om morgenen til den gikk ned om kvelden var vi dømt til en dag i solen.

Det var ikke et eneste tre som kunne gi oss skygge, ikke et eneste skjul vi kunne gjemme oss noen minutter for å «slippe unna» heten. Inne i bilen var det 80 grader.

Men bevares – det var jo fint! Knallblå himmel i sterk kontrast til evighetsbreer som ikke smelter fra år til år. Det ble bading i Fossavatnet både før og etter Ildabakken.

Neste år ville tilfellet at værmeldingen var like fin som forrige år. Men denne gangen skulle vi i alle fall ta våre forholdsregler. Tanken på flere dager i stekende sol dagen lang fikk oss på den noe underlige ideen om å ta med oss en stor parasoll med to matchende stoler.

Som tenkt så gjort. Både parasollen og stolene kom godt til nytte da vi trengte pauser fra den stekende solen.

Det var imidlertid først da vi var vel hjemme igjen og senere viste barna våre bilder fra vår siste utflukt til Vikafjellet vi selv innså det mildt sagt snodige som hadde skjedd, og hvordan uttrykket med parasollen må ha blitt oppfattet av andre fjellfolk i traktene.

– Er det mulig!, utbrøt våre voksne barn nærmest i kor. – Tenk å ta med seg hagemøblene på høyfjellet! Er dere riktig vel bevart?

Det siste kan kanskje diskuteres, men ett er i alle fall sikkert: Aldri mer parasoll på vakre Vikafjellet.