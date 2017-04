Facebook er et forunderlig univers. Noen ganger godtar jeg venner jeg slett ikke kjenner.

Som regel overser jeg denne type henvendelser fra totalt ukjente, men iblant finnes det en link og andre gode argumenter for å trykke godkjenn. Det startet med en forespørsel fra en direktør i staten. Lisbeth er venn med min fetter i Rogaland, som også er direktør i staten. Ikke vet jeg om hun trodde at jeg var meg – eller min hundre prosent navnebror – som også er direktør i staten. I alle fall; hun ville bli min venn. Jeg tok sats og godkjente.

Siden har det ballet på seg. En rekke direktører i staten har bedt om mitt vennskap, og jeg har ønsket hele gjengen velkommen i mitt face-univers. De ser ut til å være skikkelige folk som bare vil meg vel, og skulle det knipe en gang i fremtiden, kan det saktens være godt å ha et knippe statlige direktørvenner.

Det er ikke ofte jeg ytrer meg på Facebook, men her om dagen var det pudderføre og blå himmel på Hamlagrø. Bildene ble så bra at jeg bare måtte vise hvor sprek og vellykket jeg følte meg. Likerne tikket inn som perler på en snor, og direktøvennene mine i staten var ikke snauere enn at de likte – hele gjengen.

Bortsett fra Lisbeth. Som ikke lenger er direktør. Kan hende har hun det rett og slett for travelt til face, tenkte jeg, etter å ha lest i avisen at hun nylig er forfremmet til departementsråd.