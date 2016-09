Hva bekymrer du deg for?

Ørjan Deisz

Er det naboen som kan dømme deg fordi du ikke har stelt hagen på fem år? Er det hva de gamle skolekameratene dine synes om ditt yrkesvalg?

Vegrer du deg for å gå opp Stoltzen fordi noen kanskje bemerker seg at du ikke når toppen i supermann-fart?

Kanskje har du flere ganger følt deg teit på treningsstudio fordi du ikke er så god på apparatene.

Kanskje har du latt være å sende inn en jobbsøknad fordi du tror at arbeidsgiveren ikke synes du er flink nok til jobben.

Jeg tror verken naboen, skolekameratene, treningssenteret eller jobbintervjueren er motstanderen din. I hvert fall ikke den største. Det er du som skal være fornøyd med din hage. Det er du som skal ha glede av ditt yrke. Det er du som skal være fornøyd med dine 37 minutter opp Stoltzen. Du som skal være stolt over at du kom deg over dørstokkmila og på trening uansett om du er god på apparatene eller ikke. Du som skal ha troen på din egen kompetanse. Den du trenger å overbevise er deg selv.

Jeg tror at det for mange sin del er vanskelig å forstå hvor motstanden ligger. Mange mener det er samfunnet.

Jeg tror at din aller største motstander kan være deg selv, og etter at du har overvunnet din egen frykt, kan du overvinne det meste.