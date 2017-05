PS: Folk er finere enn du tror.

Så sitter du der, da. På en stein et sted ved stien på vei ned fra Løvstakken og griner.

I anorakk, med de dumme treningstightsene og feil joggesko fordi de riktige har gått opp i limingen i protest mot altfor sjelden bruk. Prøver å si til deg selv at det ikke hjelper, grining på offentlig sted gjør det ikke mindre vondt. Men det hører jo ikke kroppen på.

Ankelen hovner opp i en ellevill fart, og foten blir mer lilla for hvert sekund som går. Du har en time på deg før du skal være i sentrum, og vet godt at det aldri kommer til å gå. Solen steker, ansiktet er dekket av en hinne av svette, og nå også tårer. Forbi deg trasker glade turkamerater, lykkelig uvitende om den 28 år gamle, 165 centimeter høye kroppen som for øyeblikket er fylt til randen med selvmedlidenhet.

Elias Dahlen

Men så. Selvfølgelig. Fordi folk er finere enn du tror, og fordi barn ennå ikke har lært den utsøkte og godt innøvde kunsten det er å forholde seg likegyldig til omgivelsene sine, så kommer det en jente i syvårsalderen bort til deg, bærende på en stokk lengre enn seg selv og sier «Du kan bruke denne?».

Og du tørker vekk tårer og selvmedlidenhet i ett og samme sveip, og med stokken som støtte, begynner du å hinke deg ned fra fjellet igjen.