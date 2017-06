Bergen Ishockey Klubb (BIK) er på vei mot skifteretten, og drømmen om eliteseriespill virker fjern.

Det var på 1970-tallet eventyret begynte, med Djervs opprykk i 1979. De vant alle kampene. Ellevilt! Storsatsingen i de neste årene ble finansiert med svarte penger, hvite penger og andres penger.

Bergenshallen var helt spesiell. Det kunne være 4000 på tribunene, med overvekt av menn. Mange røykte. Speaker måtte ofte be publikum om å stumpe røyken fordi luften i hallen ble for tett. I bodene kunne vi kjøpe buljong, mens isbilen gjorde jobben i pausen. Det var alltid kø på toalettene.

Mellom bortelagets benk og publikum var det kun netting. Skjellsord og kaffekopper satt løst fra bergenserne som satt bak. Noen ganger eksploderte en av bortelagets spillere og skulle «ta» publikum. Mynter ble kastet på isen. Hallen eksploderte når Djerv scoret.

Flere ganger skulle hjemmepublikummet «ta» dommerne når de kom fra isen på vei mot garderoben. Det var en mobb som spyttet og skrek.

Tidenes masseslagsmål i Bergen skjedde i Bergenshallen, under en turnering mellom Djerv, det finske laget Jokerit og Goldminers fra Canada, i februar 1980. Etter at kampen var over mellom finner og canadiere fortsatte den uten køller og puck. Alle mann sloss mot hverandre. I dag hadde kanskje politiet grepet inn.

I fjor så jeg BIK to ganger, og det var god underholdning. Kan hende vi får eliteseriespill i Bergen en gang, men uansett blir det nok en fattig kopi av glansdagene. Aller først må de komme seg ut av offside.