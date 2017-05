Alle skikkelige overraskelser kommer uten forvarsel. Som når doen på hytten slutter å fungere. Eller du kommer opp til en etterlengtet langhelg på fjellet, og vannet i varmtvannskranen er brunt og iskaldt.

Det er jo åpenbart at min yrkesgruppe ikke sto fremst i køen da håndverkerkompetanse ble utdelt, så her var det bare å ringe venner for å finne ut hvordan sivilisasjonen nok en gang skulle innta fjellheimen. Jeg har krøpet inni, under og bak ting jeg knapt nok visste eksisterte, og skrudd opp både det ene og det andre, uten at verken jeg eller de mer kompetente ble stort klokere.

Det fortoner seg kanskje som en enkel sak å reparere en varmtvannsbereder dersom det skjer innen kjøreavstand til det meste. Når det er en og en halv time hver vei til byen, ble det litt mer interessant å bare bytte beistet. Eller, beist ville være å overdrive. Den ubrukelig varmtvannsberederen var så liten, at vi kunne ikke både vaske kopper og deretter dusje, uten en times oppvarmingspause. Og det å dusje etter slyngelen i huset var bare å glemme. Da trengte den minst to timer for å hente seg inn igjen.

Det var mye kjøring, og uvurderlig hjelp fra gode venner, men nå skal jeg aldri ta en dusj på fjellet som er kortere enn 15 minutter.