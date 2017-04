Ingenting sier at du bryr deg som «GRATULERER MED DAGEN!!!!!!!»

Hvorfor må jeg skrike til folk for å bli oppfattet som høflig på Facebook? Selv foretrekker jeg at skriking blir fremført i selskap med sinte gitarer, ikke som en del av dagligtalen.

Jeg går jo ikke bort til en tjommi som har bursdag og skriker «Gratulerer med dagen!» i øret på ham. Men i Facebook-verden er «Gratulerer med dagen» nesten uhøflig. Er man en god venn, så slenger man på et utropstegn.

Skal du virkelig vise at du er glad i noen trengs det flere utropstegn. Noen går i Kvelertak-modus og drar til med STORE BOKSTAVER. De mest empatiske av oss sparer ikke på noe. Ingenting sier at du bryr deg som «GRATULERER MED DAGEN!!!!!!!».

Det begrenser seg dessverre ikke til gratulasjoner. En takk for gratulasjon må inneholde minst et utropstegn. Vanlige oppdateringer ser også bedre ut om de skrikes. «Første dag på skolen!», «Skal ha fest, fint om du kan komme!» og «Nå har jeg satt ut blomstene!».

Hvem har skylden for at vi snart har brukt opp shift og 1-tallet på tastaturet? Er det tegneserien Pondus? Alle setninger i den serien har utropstegn. Hva med reklamefolk? De pusher produkter med «FANTASTISK», «Utrolig, men sant!» og «SISTE SJANSE!!!». Eller kanskje skylden ligger trygt plassert hos oss i media? For ingenting lokker flere lesere til en sak enn «Denne må du lese!».