– Vi må kjappe oss nå, jeg skal rekke Broadchurch, sa jeg. – Hæ, svarte min datter.

Vi var litt sent ute på vei ned fra Stoltzen. Jeg er lidenskapelig opptatt av engelsk krim, og NRK er i gang med ny sesong av «Broadchurch». Jeg ser vanligvis på det ungdommene kaller lineært TV, altså TV som sender programmer til fastsatte tider.

– Hva er det du kaller det? Brokjørkj?

– Broadchurch!

– Broad hva for noe?

Jeg ga opp. Forklarte henne heller om hvor spennende den er. At det er sesong 3, og at den går på NRK hver mandag klokken halv ti.

Men det var til ingen nytte. Dagens ungdom ser bare ting som går på Netflix. Og da ser de helst hele sesongen i ett. Ti episoder på en helg, pytt-pytt. Selv om de har kabel-TV med 40 kanaler inkludert i husleien, abonnerer de på Netflix for å kunne se ting når de selv vil.

Vi gamlingene liker å se en episode i uken, dessuten er det nok med en time eller to foran skjermen om gangen. Og ett av høydepunktene i lunsjen neste dag er å høre hvem kollegene dine tror er den skyldige.

Jeg rakk hjem til Broadchurch, og kunne gruglede meg over at historien blir mer og mer intrikat for hver episode.

Så dere som på død og liv skal se alt på Netflix kan bare glede dere til den kommer der. Jeg skal prøve å holde tett om hvordan det endte.