Skal det først bannast, går det jo an å gjera det med gammaldags eleganse og moderasjon.

Det moralske forfallet i vår tid er omfattande. Gud må sjå med djupt alvor på det som skjer her nede på jorda. Kanskje er det nett før han sender eld og svovel over oss, slik han gjorde med Sodoma og Gomorra den gongen det gjekk over styr der. Bannskapen, til dømes, går no over alle støvleskaft.

Mens folk tidlegare varierte og kanskje sa «honen pitle» den eine dagen og «piskadausen» eller at det no får «pilio vera nok» den andre, til godlynt humring frå Vårherre, kan eg tenkja meg, går det no stort sett i «#%&?!» dag ut og dag inn. Ingen kreativitet, ingen banebrytande nyvinningar, berre traurig repetisjon.

Eg kan tenkja meg at Vårherre tek til å gå passeleg lei. Eg skal kanskje vera forsiktig med å slå eit slag for bannskap, men skal det først bannast, går det jo an å gjera det med gammaldags eleganse og moderasjon.

Før du kallar han for det første som fell deg inn, han som pressar seg inn framfor deg i Fløyfjellstunnelen, skal du kanskje vurdera eit alternativ. «Homlepong», til dømes, er sterkt undervurdert som kraftuttrykk. «Dekelen, svarte», «fakerten» og «je hellane» er også dugande når det skal skjellast. Det tek seg betre ut, liksom, enn «&%#»?!», og så trur eg kanskje at Gud på dommens dag vil vera romsleg med dei som tenkjer seg om og prøver å banna med stil.