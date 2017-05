Her er faresignalene.

1: Du irriterer deg hver gang noen har «sjekket inn» på et eller annet helsestudio eller fjell. Både fordi du selv får dårlig samvittighet, og fordi det ikke interesserer deg hvordan det går med treningen til tante Gudrun.

2: Du ser at livet leker på Facebook. Alle har det så forbasket deilig og nyter, nyter, nyteeer! Folk er så vellykket, bare ikke du. Du vet innerst inne at det ikke stemmer, og at livet byr på nedturer for de fleste.

3: Du blir innlemmet i teite grupper som du slett ikke har interesse av, og må bruke masse tid på å krysse deg ut. Legger du til en eller annen side som du vil følge, blir du «spammet» da også.

4: Du får spennende venneforespørsler, men i mange tilfeller dreier det seg om totalt ukjente som bare skal lure pengene fra deg.

Jan M. Lillebø

5: Du irriterer deg over at Facebook vil ha tilgang til hele mobilen din. Hva pokker tror de at de er?

6: Du går til det drastiske steget å stenge kontoen din akkurat i dagene rundt bursdagen, fordi du er så lei av å få hilsener fra folk du knapt hadde kjent igjen på Rema. Æ e så lei.

7: Du er sjalu på vennen din for at han får flere «likes» enn deg. Fair enough, for ditt eget fjellbilde hadde fortjent tusen flere «likes».

8: Du irriterer deg over at du er blitt så avhengig av Facebook at du ikke makter å bare gi blaffen og slette kontoen. Vi må jo holde oss oppdatert på alt det «viktige» som skjer!