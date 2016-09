Han hadde kjøpt billett til «Norway in a Nutshell», uten å skjønne at det betydde at man satt inne i nøtteskallet store deler av reisen.

– Not another tunnel!

Amerikaneren som satt overfor meg på toget, klarte ikke å holde seg lenger. Nok en gang hadde fjordutsikten han nøt, blitt erstattet av mørket.

– Jeg har vært i Norge i 43 timer. Minst 23 av dem har jeg tilbrakt inne i en tunnel, fortvilte amerikaneren.

Han hadde kjøpt billett til «Norway in a Nutshell», uten å skjønne at det betydde at man satt inne i nøtteskallet store deler av reisen.

Jeg turte ikke fortelle ham om planene for ny toglinje til Voss, som vil gjøre turen til en nesten sammenhengende tunnel. Eller om alle tunnelplanene på veiene. På E39 skal for eksempel turen over Boknafjorden og vakre Rennesøy erstattes av en endeløs, dyp tunnel. Veien til Os blir også lang og mørk.

Tankene ble dystre. Jeg så for meg en fremtid der all transport foregår i mørke hull under jorden. På bakken vil det knapt være tegn til liv, og vestlendingene vil bli lyssky, murmeldyraktige skapninger.

I neste tunnel kom jeg på løsningen: Når vi likevel skal reise i mørket, må vi jo bruke tiden til å sove. NSB kan kjøre nattog hele døgnet, og Tide kan gjenåpne Nattruten til Stavanger, som buss med sovestoler.

Fornøyd med den ideen satte jeg meg bakover og så ut vinduet (på meg selv og en tunnelvegg).

Da slo det meg: Med de nye tunnelene vil jo reisen gå altfor fort til at man får noe særlig søvn.