For bergenske bogekorps gjeld visst eigne reglar.

Nattefred er vanlegvis rekna som ein menneskerett i siviliserte land. Bråkar du slik at du tek nattefreden frå nabolaget, må du rekna med at politiet kjem ilande med blålys og kneblar deg. For bergenske bogekorps gjeld visst eigne reglar. Ein heil bydel kan dei tromma seg gjennom, lenge etter normal leggjetid for folk flest, med politiets humrande velsigning. At dei vekkjer det eine kvartalet før og hitt etter, må visst folk tola i bogekorpsland.

Å ytra seg kritisk til bogekorps i denne byen, medfører ikkje liten fare. Bogekorpsa er ein heilagdom i Bergen som det er vanskeleg å finna samanliknbare døme på i andre land i verda. Til dømes på strilelandet, der eg kjem ifrå. Mest hårsåre av alle er gamlekarane, som dei visstnok kallar seg, og det var nettopp gamlekarane som her hi natta, med suveren forakt for omgrepet nattefred, marsjerte taktfast gjennom Sandviken og slik irriterte på seg minst ein austlending.

No kan ein seia at austlendingar som finn på å busetja seg i bogekorpsland, jaggu må finna seg i at det blir tromma, jamvel på mørke natta. Iallfall når eit såpass rundt jubileum som 160 år skal feirast. Personleg har eg instinktivt meir sympati med bergensarar enn med austlendingar, men i dette tilfellet har eg sansen for den stemma som, sikkert i naiv tru på at normal folkeskikk også må gjelda for bergenske heilagdomar, frimodig står opp mot makta. Respekt!