Jeg har gledet meg til varme, sandaler, bare legger og hyggelig lag på terrassen siden solen gikk ned en gang i september.

Men denne uken kom tanken over meg igjen, som den gjør hver gang vi får et par soldager. Fint vær er litt stress. For da er det så enormt mye som skal skje. Som MÅ skje, siden tidsvinduet med sol er ganske kort på disse kanter.

Du må gå tur – lange turer og helst over minst et par fjell. Du skal ta frem grillen (som i seg selv er et helt dagsverk siden den står rustet og full av mugne grillbriketter fra i fjor). Du skal på hagesenter, plante blomster, og få skikk på hekken.

Og male. Og beise. Terrasse, terrassemøbler, de listene på huset du glemte (les: ikke gadd) i fjor og et forbasket stakittgjerde.

Og så skal du møte alle de vennene du har, i byen, rundt om på uterestauranter, i hager, og til nye turer over et par fjell. Og helst skal du også svinge opp med et hageparty. Men uansett hva du gjør: Det viktigste av er at du skal være ute HELE tiden.

Gjør jeg noe annet, får jeg veldig dårlig samvittighet og føler meg som er raring. Men av og til vil jeg ligge på sofaen en hel ettermiddag og se hele Netflix-serier. Selv om det er sol ute og 20 varmegrader.

Så derfor: Nå er jeg sliten. Gi meg noe Netflix-vær snart!