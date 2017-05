Eldrebølgen blir enda dyrere med regjeringens skattelette til pensjonister.

Høyre- og Frp-regjeringen undergraver den viktige pensjonsreformen ved å bruke 840 millioner kroner på skattelette til pensjonister. Skattelettelsen er bare én av flere dyre gavepakker til pensjonistene, som alle sammen gjør fremtiden enda mer økonomisk krevende.

Det er gledelig for pensjonistene, men dårlige nyheter for statsfinansene.

I revidert nasjonalbudsjett, som legges frem torsdag 11. mai, vil finansminister Siv Jensen (Frp) skryte av at «vanlige pensjonister vil få over tusen kroner i skattelette. Dette meldte NTB forrige uke.

Skattelettelsen gjennomføres med å øke satsen i minstefradraget.

Begrunnelsen er at pensjonister har hatt en svak inntektsutvikling de siste årene. Men det har vært en villet politikk, som også Høyre signerte på da pensjonsreformen trådte i kraft i 2011. Norge vil få flere eldre fremover, de har krav på høye pensjoner og de kommer til å leve lengre. Derfor gikk Stortinget med på et bredt forlik for å begrense utgiftsveksten. Det var helt nødvendig.

Frp var i sin tid mot reformen, men regjeringen viderefører den nå. Det prøver Jensen å dekke over med gjentatte ganger å undergrave den med nye utgifter.

Allerede har de redusert avkortingen for gifte og samboende pensjonister, en ordning som justerer for at par har bedre økonomi enn enslige. Regjeringens endring ga 8000 kroner mer i året til slike par, med en kostnad på 2,7 milliarder kroner det første året.

Det var ikke bare dyrt, det var også feil pensjonistgruppe som ble prioritert. De som har dårligst råd, er enslige minstepensjonister, som riktignok har fått en økning på 4000 kroner i året.

Pensjonistforbundet er ikke fornøyd årets frieri til pensjonistene. Når inntektsøkningen kommer gjennom skattelette, hjelper det ikke pensjonistene med dårligst råd. Som generalsekretæren i forbundet sier til NTB: «Hvis du betaler null i skatt og skal få 1.000 kroner i skattelette, så blir det fortsatt null.»

Skattelettelsen kommer bare noen uker etter at Jensen presenterte Perspektivmeldingen, som viste hvor krevende tider statsfinansene går i møte. Økte utgifter og relativt synkende inntekter vil legge sterkt press på politikerne i årene som kommer. Dette vet finansministeren godt.

Likevel har hun igjen valgt å gjøre pensjonistene til en unødvendig større utgiftspost på statsbudsjettet. Det er en veldig dårlig idé.