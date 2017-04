Angrepet i Syria skaper en ubehagelig usikkerhet. Det er konsekvensen av en notorisk uforutsigbar president.

Når et regime dreper sin egen sivilbefolkning med saringass, må verdenssamfunnet reagere. Et målrettet missilangrep mot et militært mål er en rimelig respons.

Men president Donald Trumps plutselige handling kaster hele Syria-konflikten ut i en enda større usikkerhet.

Forrige gang Syrias president Bashar al-Assad brukte nervegass mot borgerne, var i byen Ghouta i 2013. I stedet for å blande seg militært, endte president Obama med å hente ut Assads kjemiske våpen. Den gangen var Trump klar på at Obama måtte holde seg unna konflikten.

For under en uke siden endret Trump den amerikanske holdningen til Assad. Mens Obama var tydelig på at den syriske presidenten måtte gå av, sa Det hvite hus forrige uke det motsatte. Et par dager senere brukte Assad nervegass, i et angrep som drepte over 80 sivile, blant dem over 20 barn.

Da snudde Trump tvert om. Natt til fredag norsk tid ble et syrisk militæranlegg jevnet med jorden av amerikanske missiler.

Det første ubesvarte spørsmålet er hva som er begrunnelsen for Trumps snuoperasjon. Bombingen kan fremstå som en impulshandling fra en upopulær statsleder. Likevel, med velvilje kan den tolkes som et prinsipiell valg for å håndheve internasjonal lov.

Mer trolig gir bombingen et innblikk i tankegangen til en president som aldri har hatt en helhetlig Syria-politikk. Den manglende impulskontrollen har han allerede vist gjennom en rekke håpløse uttalelser. Nå er utenrikspolitikken hans blitt like uforutsigbar som Twitter-profilen.

Det andre ubesvarte spørsmålet er enda vanskeligere: Hva skjer nå? Kanskje er angrepet en isolert enkelthendelse, og Trump trekker seg tilbake for å overlate borgerkrigen til andre.

Frykten er at USA ensidig trapper opp sitt militære engasjement uten tanke for langsiktige konsekvenser. Syrias allierte, Russland og Iran, reagerer sterkt. Det kan skape enda større ubalanse i regionen. Syria-krigen kan ikke utvikle seg til å bli, i enda større grad, en konflikt mellom USA og Russland.

Det er positivt om Trump forstår at USA må spille en sentral rolle, men samtidig er det problematisk dersom han tror den kan løses ved bruk av våpen alene.

Til nå er det lite som tyder på at Trumps administrasjon har en kompetent og langsiktig strategi for å håndtere konflikten. Krigen i Syria må løses gjennom politisk, internasjonalt samarbeid, ved forhandlingsbordet. Dessverre virker den løsningen å være langt unna.