Med forsiktig politikk og høylytt retorikk går Ap inn i valgkampen.

Landsmøtet i Arbeiderpartiet i helgen bar preg av at partiet nå gjør seg klar til å ta over regjeringsmakten. Det var langt mellom de dyre, forpliktende vedtakene. Ap-ledelsen ønsker at partiet står frem som et ansvarlig styringsparti.

Partiets nye program har riktig nok flere potensielt dyre og ukloke vedtak, men de er i all hovedsak pakket inn i formuleringer som gir partiledelsen frihet til å parkere dem. Samtidig kan de brukes retorisk i valgkampen.

Et av disse er vedtaket om å utrede å gi folk i distriktene billigere bensin enn i byene, som ble frontet av nestleder Trond Giske i forkant av landsmøtet. Formålet er å demme opp for Senterpartiets vekst, som til dels går på bekostning av Arbeiderpartiet.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, er blant annet bekymret for hvilke signaler slike utspill sender til partiets velgere i byene. Det har han grunn til.

Ap følger også Senterpartiet når det gjelder kommunestruktur. Programkomiteen ønsket å åpne for tvang, men landsmøtet sa nei. De fjernet et forbehold om at sammenslåinger «i hovedsak» skal skje frivillig. Det gjør kanskje partiet mer populært i enkelte distrikter, men kler dårlig et Ap som ellers dyrker bildet av seg selv som et reform- og styringsparti.

Også for statseide bedrifter følger Arbeiderpartiet en dogmatisk linje, ved å kategorisk si nei til å redusere statens eierskap. Den økonomiske politikken til Ap ellers har derimot mange fellestrekk med de borgerlige partiene, med sterk betoning av næringsutvikling og omstilling.

Ap går til valg på en «kompetansereform», som har både analysen og mange av virkemidlene felles med Perspektivmeldingen, som Høyre-Frp-regjeringen nylig la frem: Norge står foran store omstillinger i årene fremover, som følge av digitalisering og færre jobber i oljenæringen. Utdanning og etterutdanning er derfor svært sentral i Arbeiderpartiets kompetansereform, som det er i Høyres politikk.

Men talene og intervjuene Ap-leder Jonas Gahr Støre ga på landsmøtet tyder på at programmet ikke vil dominere partiets valgkampretorikk. I stedet vil vi få tegnet opp et mørkt bilde av det Norge som Høyre-Frp-regjeringen har skapt.