Regjeringen må overbevise om at de har kontroll på beredskapsarbeidet.

Verken politiet eller Forsvaret er i stand til å beskytte vitale mål mot terror. Slik konkluderte Riksrevisjonen i en hemmeligstemplet rapport. Høyre- og Frp-regjeringens strabasiøse innsats for å holde rapporten unna offentligheten er kritikkverdig. Enda verre er det at norsk terrorberedskap fortsatt ikke holder mål.

I fjor pekte Riksrevisjonen på «alvorlige svakheter» ved styringen av beredskapsarbeidet. Ifølge riksrevisor Per-Kristian Foss er det den sterkeste kritikk som noensinne er fremmet mot et departement.

Deler av rapporten var ment for offentliggjøring, men Forsvarsdepartementet nektet. I stedet ble det lagt frem en omskrevet versjon, hvor kritikken var tonet ned.

Sensuren er svakt begrunnet. Ifølge Abid Raja (V) var det bare politisk ladede begreper som var endret, og sikkerhetsloven er ikke designet for å verne myndighetene mot kritikk. Da Dagens Næringsliv offentliggjorde rapporten, ble det dessuten klart at flere hadde gitt sterkt sminkede svar i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Det er lite tillitvekkende.

Regjeringspartiene Høyre og Frp var blant de fremste kritikerne av kollapsen 22. juli, og gikk til valg på full opprydning.

Nå viser det seg at livsviktig infrastruktur som matforsyning, strøm og vann ikke er sikret godt nok i tilfelle terror, og at politi og forsvar ikke samarbeider godt nok.

Det er svært alvorlig, og regjeringen må tåle en kritisk evaluering av egen innsats, i full åpenhet, uten omskriving av sannheten.

Graderingen førte til at Stortinget holdt sitt første hemmelige møte på 25 år. Det er ingen stolt markering. Såfremt rikets sikkerhet ikke står på spill, må sikkerhetssituasjonen diskuteres åpent og usminket.

Møtet endte med at opposisjonspartiene, minus Venstre, stemplet regjeringens håndtering som «sterkt kritikkverdig». Det er den tyngste karakteristikken Stortinget bruker uten å fremme mistillit. Det er altså grunn til bekymring.

Det hører riktignok med til historien at Riksrevisjonens kritikk baserer seg på eldre forhold, og at regjeringen har utrettet en del siden den gang. Dessuten må de rødgrønne ta sin del av ansvaret for både løfter og problemer.

Like fullt: Stortinget har lagt tydelige føringer, og regjeringen har hatt god tid til å ta grep. Det er snart seks år siden 22. juli-terroren. Det er nedslående at opprydningen ikke er kommet lenger, og at regjeringen ikke overbeviser om at sikkerhetssituasjonen er under kontroll.