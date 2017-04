Valget i Storbritannia kan gi Theresa May et tydeligere mandat i Brexit-forhandlingene.

NTB Scanpix

Etter flere urolige år i britisk politikk, høyner de konservatives statsminister Theresa May med å skrive ut nyvalg, som skal avholdes allerede 8. juni.

Det er et strategisk grep som kan sikre de konservative et betydelig flertall i flere år. Samtidig er det riktig å be om folkets tillit før hun starter forhandlingene om løsrivelsen fra EU.

Valget i Storbritannia skulle etter planen avholdes senest i 2020, og May har gjentatte ganger avvist et nytt valg før den tid. Til tross for slike garantier, er det forståelig at hun falt for fristelsen til å fremskynde valget.

De konservative flyr høyt på meningsmålingene. Siste telling fra YouGov spår en oppslutning på 44 prosent av stemmene. Samtidig ligger det britiske arbeiderpartiet Labour an til å gjøre sitt svakeste valg i moderne historie. Partilederen Jeremy Corbyn sliter med intern strid og dårlig oppslutning, og har ikke klart å tilby noen effektiv opposisjon.

Det er vanskelig å klandre May for å utnytte det innenrikspolitiske klimaet til sin fordel. Muligheten til å skrive ut nyvalg legger i sin natur opp til slik politisk opportunisme.

May er ikke folkevalgt som statsminister, men arvet posisjonen da forgjengeren David Cameron trakk seg etter folkeavstemningen i fjor sommer. Det er rimelig at en statsminister sikrer sitt mandat hos folket. Det gjelder særlig når hun er i ferd med å utmeisle strategien som skal kutte alle bånd til EU.

En valgseier vil styrke Mays posisjon internt, og gi henne større spillerom både i partiet og i Brexit-forhandlingene.

Brexit er dessverre et faktum. Et flertall i befolkningen støttet skilsmissen, men det er delte meninger om fremgangsmåten. May har gått i bresjen for en såkalt «hard» Brexit. Labour har sagt at de ikke vil forhindre utmeldelsen, men partiet under Corbyns ledelse har ikke gitt velgerne noe klart alternativ.

Kompliserte internasjonale forhandlinger krever kontinuitet og et tydelig mandat, og er ikke tjent med den uvisshet et mulig regjeringsskifte skaper. Etter planen skal prosessen ta to år, men dette er upløyd mark, og kan fort skli ut.

Et nyvalg kjøper tid, og valgresultatet vil vise om Theresa Mays strategi har støtte i befolkningen. I så måte er det fornuftig å avholde valget før forhandlingene starter.