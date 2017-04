Denne sommeren bør det bli lov å ta seg en øl i parken.

Så lenge det ikke skader andre, bør folk stort sett få gjøre som de vil. Å ta seg en pils i parken på en solfylt sommerdag, er rimelig harmløst, men det er likevel en forbrytelse.

Forbudet bør oppheves, så bergenserne får litt mer frihet på en eventuell solskinnsdag den kommende sommeren.

Høyres landsmøte vedtok, noe overraskende, et punkt i programmet for neste stortingsperiode som enkelt og greit sa «Tillate pils i park». Regjeringspartneren Fremskrittspartiet ser ut til å ta dem på ordet. Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp) har varslet at han vil fremme et forslag på Stortinget etter påske.

Dermed kan en lovendring tre i kraft allerede før årets sommer starter.

Det vil være fornuftig. I dag er det et generelt forbud mot å drikke på offentlig plass, og det gjelder også i parker og på badestrender. Men i Nordnesparken, den ene varme dagen i juni, blir forbudet likevel ignorert – uten at det skaper store problemer. Politiet bruker, fornuftig nok, sjelden ressurser på å håndheve loven.

Forslaget til Bjørnstad er ikke å fjerne det generelle forbudet, men simpelthen å gjøre et unntak for parker og badestrender. Derfor er det langt fra et fullt frislipp av norsk alkoholpolitikk. Det er en tilpasning etter realitetene.

Det finnes allerede andre lover som forbyr ordensforstyrrelser og andre negative konsekvenser av at folk drikker. Skulle noen drikke seg overstadig beruset og skape trøbbel i Nygårdsparken, vil politiet fremdeles kunne vise dem bort, bøtelegge eller arrestere dem. Som seg hør og bør.

Men det er urimelig å straffe alle fordi det er en fare for at noen få drikker for mye.

Fremskrittspartiet trenger stemmene til Høyre og Venstre. Selv om Høyre har vedtatt dette i programmet for neste periode, er det ikke gitt at partiet stemmer for nå. Venstre har ikke tatt stilling, men som et selverklært liberalt parti, bør de være åpne for en fornuftig liberalisering.

KrF er mot, og nestleder Olaug Bollestad begrunner det med at «Tilgjengelighet gir økt forbruk». Det er nok begrenset hvor mange flere liter alkohol som vil bli drukket som følge av dette forslaget.

Om folk trekker ut av leiligheter og samles i parker, er det bare positivt for bylivet. Så tar de seg gjerne en øl mens engangsgrillen blir varm. Det bør ikke gjøre dem til lovbrytere.