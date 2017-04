Politidirektoratet undergrev politireforma når dei får halde fram med sitt vanstyre.

Politidirektoratet (POD) har for lengst brukt opp tabbekvoten. Politiets øvste administrative organ har i fleire år vist at dei ikkje er i stand til å styre ordensmakta, trass i ein kraftig auke i bemanninga.

Onsdag kom nok ei avsløring: Ifølgje Aftenposten har POD halde nye overskridingar og vanstyre hemmeleg. Politiets IKT-tenester skal ha fått lov til å overskride budsjettet med 61,2 millionar kroner, pengar som kjem på toppen av fleire hundretals millionar som er brukt på politiets dysfunksjonelle datasystem.

At fullmaktene til overskridingane ikkje har vore offentlege, skuldast ifølgje POD «isolerte avvik» frå interne rutinar for sakshandsaming.

Opplysningane kjem fram i ein førebels rapport frå Riksrevisjonen, som Aftenposten har fått tilgang til. Her kjem det òg fram at sentrale notat og dokument om nedlegginga av det mislykka og kostbare Merverdiprogrammet har vore skjult frå allmenta.

POD har i fleire år måtte tole kritikk, mellom anna fordi dei ikkje klarer å styre politiets IKT-arbeid. Direktoratet har est ut kraftig, og tel no nærmare 300 årsverk. Ein skulle tru at dei med det hadde nok byråkratar til å arkivere og journalføre dokument, slik lova krev.

Slike rutinar er heilt grunnleggjande for at folket skal kunne kontrollere byråkratiet og deira pengebruk.

Viss hemmeleghaldet skuldast mangel på orden og styring, er det alvorleg nok. Er det eit forsøk på å underslå ubehagelege opplysningar frå offentlegheita, bør hovud rulle.

Regjeringa har sett i gang ei heilt naudsynt politireform. Den største veikskapen med reforma er at POD ikkje er inkludert. Vanstyret og pengebruken i POD viser at dei har vel så stort behov for ei reform som resten av politietaten.

Den politireforma regjeringa har sett i gang blir òg i seg sjølv undergrave av POD. Det blir vanskelegare å argumentere for å leggje ned små lensmannskontor i distrikta, når byråkratiet og vanstyret samstundes blømer i hovudstaden.

Regjeringa må difor no ta initiativ til ein total gjennomgang av POD, der ein stiller grunnleggjande spørsmål ved heile konstruksjonen. Det er naudsynt for at landet skal få eit velfungerande politi.