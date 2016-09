Skattefordelene som skal gjøre det mulig for folk å eie egen bolig, fungerer mot sin hensikt når prisen går i taket.

Boligprisene og nordmenns gjeld stiger. Samtidig blir inngangsporten til markedet smalere, og klasseforskjellene større.

Det må bli mindre lønnsomt å kjøpe bolig nummer to, tre og fire.

Det siste året har boligprisene i Oslo steget med 16 prosent. Nå foreslår Finanstilsynet en rekke endringer for å bremse bankenes utlån. Samtidig har den politiske debatten om boligskatt blusset opp igjen, blant annet med SVs ønske om en nasjonal eiendomsskatt.

Boligmarkedet er komplekst, og av stor betydning for den norske økonomien og folks lommebøker. Derfor må man forsiktig stramme inn flere skruer samtidig, for å unngå urimelige utslag.

Den elleville prisveksten er et tegn på et marked som ikke fungerer som det burde. Målet må være at flest mulig har sjansen til å eie sin egen bolig, ikke å gjøre boligspekulasjon lønnsomt.

Det er ingenting galt å drive med utleie, tvert imot er det en viktig del av boligmarkedet. Men det er et problem når flere boliger blir kjøpt av folk som ikke skal bo der. Vanlige folk, som ellers ville hatt råd, klarer ikke matche investorene i budrunden. I Oslo utgjør såkalte spekulanter mellom 20 og 30 prosent av boligsalgene, ifølge Privatmegleren.

Dette er en konsekvens av politikk, og den politikken må endres.

Rentefradraget og lav beskatning har som formål å gjøre det mulig for mange å eie egen bolig, men det gjør også boliger til attraktive investeringsobjekter. Derfor arbeider skattefordelene mot sin hensikt. Det er ingen gode grunner til at disse fordelene også skal gjelde for sekundærboliger.

Folk med god råd kan kjøpe leiligheter for barna, for profesjonelt utleie eller som en ren investering. Disse kjøperne må ikke hjelpes frem i køen foran førstegangskjøperne.

Utfordringen er at Norge har store regionale forskjeller. Mens prisveksten i Oslo har vært kraftig de siste 12 månedene, har boligprisene falt med seks prosent i Stavanger. Hvordan oljekrisen møtes, må ses i sammenheng med økonomien i resten av landet.

Penge- og finanspolitiske virkemidler for å møte nedturen i vest, kan også bidra til vekst i øst. Samtidig kan innstramminger myntet på å bremse prisveksten i øst ramme resten av landet urimelig.

Derfor har flere, blant andre Sparebanken Vest-direktør Jan Erik Kjerpeseth, tatt til orde for selvstendige reguleringer av Oslo-markedet. Man kan tenke seg en løsning der kravet til egenkapital er høyere for boligkjøp i pressområdene enn utenfor.

Det er nettopp egenkapitalkravet Finanstilsynet vil stramme ytterligere til. De foreslår å gjøre 15 prosents-kravet, som for kort tid siden var 10 prosent, absolutt. I tillegg ønsker tilsynet et utlånstak på fem ganger årsinntekt.

Forslagene er velmenende, og det er nødvendig å hindre at folk tar opp for mye gjeld. Samtidig vil slike innstramminger ramme førstegangskjøpere langt mer enn spekulanter.

Derfor må det gjøres endringer i alle ender, ikke bare for å hindre kjøperne i å ta opp for dyre lån. Boligbyggingen må opp for å møte tilbudet. Skatten må opp for å redusere prisveksten.

Det er selvinnlysende at velbemidlede mennesker kan kjøpe dyrere boliger enn andre, men skattesystemet kan ikke bidra til å øke de sosiale forskjellene.