Fungerende fylkesordfører Pål Kårbø er på villspor når han nå vil nedprioritere Hordfast.

Prioritering har ikke vært hordalandspolitikernes fremste styrke. I fremtiden kan de folkevalgte i landsdelen gjerne bli bedre på dette punktet.

Like fullt er det ubegripelig at fungerende fylkesordfører Pål Kårbø (KrF) denne uken går ut med et ønske om å nedprioritere Hordfast. For å få bygget ny vei og bane mellom Bergen og Voss raskere, vil han utsette fergefri kyststamvei gjennom fylket.

Men dessverre, en ytterligere utsetting av Hordfast vil ikke fremskynde byggestarten på ny E16.

Frps Silje Hjemdal oppsummerer problemet med Kårbøs utspill i gårsdagens BT: «Mest overraskende er det at han tror det ville frigjøre midler til Arna-Stanghelle om Hordfast nedprioriteres. Hvor i alle dager har han det fra? Begge prosjektene ligger jo egentlig i 2. periode i nasjonal transportplan, så dette er en villedning av befolkningen i Hordaland.»

Timingen for snuoperasjonen er uheldig. Han og andre hordalandspolitikere bør ta selvkritikk for at de ikke tidligere innså det akutte behovet for å bedre Vossebanen og E16.

Men Kårbøs plutselige prioriteringsiver er bare egnet til å skape forvirring. Han tar nå en høy risiko på vegne av landsdelen, og utfallet er i verste fall at langt færre samferdselskroner tilfaller Hordaland fremover.

Det er ikke slik at en ny prioritering vil sikre at pengene som skulle gått til Hordfast vil gå til andre prosjekter i Hordaland. Tvert imot, dette blir lagt merke til i andre deler av landet. Det vil bli brukt for alt det er verdt av dem som kjemper for å få sine prosjekter inn i nasjonal transportplan.

Fergefri kyststamvei er i virkeligheten et nasjonalt prosjekt. Nå gjør fungerende fylkesordfører det lettere å fremstille Hordfast som et rent hordalandsprosjekt.

Det er gode grunner til å diskutere alternative løsninger for E39 gjennom Hordaland, for prisen er blitt uakseptabelt høy. Men den debatten må tas uavhengig av ny vei og bane mellom Bergen og Voss.

Hordalandspolitikerne må kreve at en trygg E16 må stå ferdig tidligere enn det regjeringen har lagt opp til. Det er håp om å vinne frem. Men forutsetningen er at landsdelen evner å stå samlet. Paniske og dårlig forankrede snuoperasjoner er bare egnet til å skade fylkets interesser.