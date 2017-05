MDG sliter både med å finne seg selv og å komme over sperregrensen.

– Vi tør å banne i oljekatedralen og si at det faktisk må ta slutt, sa Rasmus Hansson da Miljøpartiet De Grønne (MDG) åpnet sitt landsmøte på Lillehammer i helgen.

Partiet vedtok blant annet å fase ut hele den norske olje- og gassvirksomheten i løpet av 15 år. Slik befester MDG sin posisjon som utopist. Det forpurrer både samarbeid med andre partier og kampen mot sperregrensen.

Et parti som vil avvikle en av Norges viktigste næringer på rekordtid, må ha en troverdig plan for hvordan det skal skje. Det har ikke MDG.

I stedet vedtok partiet å redusere den nasjonale arbeidstiden til 30 timer per uke. Motivet er ikke omsorg for landets arbeidere, men at alle skal få mindre å rutte med, slik at forbruksveksten reduseres.

Mindre arbeid er ikke den nye oljen. Skal MDG vinne troverdighet som stortingsparti, trenger de en betydelig mer realitetsorientert økonomisk politikk.

Historisk sett er konfliktlinjen mellom «fundis» og «realos» sentral i forståelsen av grønne partier, noe som ble særlig tydelig i det tyske «Die Grünen» på 1990-tallet. Samme konflikt er å spore i MDGs pågående prosess med å finne seg selv.

Realosene vil ha realistisk politikk, makt og resultater. Fundisene, eller fundamentalistene, er dogmatisk opptatt grønn samfunnsomveltning.

MDG har beveget seg betydelig i pragmatisk retning, men fundis-innflytelsen gjør fortsatt at partiet kan fremstå som en parodi på seg selv.

Konfliktlinjene har preget både fjorårets lederstrid og arbeidet med nytt partiprogram. Både forslaget om en raskere utfasing av oljevirksomheten og redusert arbeidstid ble for eksempel vedtatt i strid med de rutinerte kreftene i partiet.

Det er ikke åpenbart hva som vil være den beste, langsiktige strategien for partiet: En radikal, ideologisk profil, eller generell miljøorganisasjon med politisk representasjon. Balansegangen er avgjørende, og har stor betydning for både identitet og velgeroppslutning.

MDG fikk sitt store nasjonale gjennombrudd ved stortingsvalget i 2013, og sikter seg inn mot fem prosents oppslutning ved årets valg.

Det er lite realistisk. Ifølge nettstedet Pollofpolls har MDG en ­oppslutning på rundt 2,7 prosent. Partiet sliter med lav velgerlojalitet, lekker velgere til Ap og kjemper mot både SV og Venstre om miljøtronen. Byrådsmakt i Oslo har ikke bare gitt positiv oppmerksomhet. Miljøpolitikk mobiliserer riktignok velgere, men lite tyder på at MDG klarer å kare seg over sperregrensen denne gangen.