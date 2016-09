Trygdeytelser og arbeid må henge tettere sammen.

Alle som mottar trygd bør møtes med en forventning om å delta i arbeidslivet. Men da må det finnes jobber å gå til. NHO-leder Kristin Skogen Lund mener mer bruk av lønnstilskudd til bedriftene er veien å gå. Det har hun rett i.

Det har en høy kostnad at folk ikke jobber, både for den enkelte og for samfunnet.

Målet må være å utnytte den arbeidskraften som finnes. Det krever at inntektsoverføringene fra det offentlige i mye større grad brukes som insentiv til å få folk i arbeid.

Skogen Lund får langt på vei støtte av Simen Markussen, forsker ved Frischsenteret. Han mener full uføretrygd bør erstattes av kombinasjoner av arbeid og trygd. Det kan skje gjennom krav om å jobbe, sammen med en målrettet strategi for å skaffe egnede jobbtilbud.

Det er en fornuftig løsning.

Det er ingen tvil om at mer presise støtteordninger kan få flere i arbeid.

De fleste som mottar ytelser i dag, har mulighet til å jobbe noe. Mange unge som får arbeidsavklaringspenger er ikke primært syke, men arbeidsledige og mistilpassede. Integrering i arbeidslivet vil hindre at disse faller helt utenfor. Forskningen viser at arbeidstrening i vanlige bedrifter har betydelig bedre effekt enn andre Nav-tiltak.

Som NHO-direktør Kristin Skogen Lund sier: – Næringslivet har god erfaring med å integrere folk som står utenfor inn i arbeidslivet. Dette kan vi, men vi må få flere inn i ordningene våre.

Ifølge NHOs arbeidsgiverbarometer, er nesten halvparten av medlemsbedriftene positive til å engasjere folk som står utenfor arbeidslivet. For de fleste er lønnstilskudd fra staten utslagsgivende.

En åpenbar innvending mot økt tilskudd, er at det offentlige risikerer å subsidiere stillinger som det private næringslivet uansett ville besatt. Samtidig er det ikke å forvente at bedriftene tilbyr seg å ansette folk med redusert kapasitet uten kompensasjon. Litt av poenget er at det skal være attraktivt for bedriftene å delta. Det bør uansett la seg gjøre å utarbeide støtteordninger som ivaretar begge hensyn.

Et annet aspekt er at det offentlige må ta større ansvar for å tilby arbeidsplasser.

Simen Markussen mener kommunesektoren – med sitt umettelige behov for arbeidskraft bør spille en nøkkelrolle. «Norge trenger faktisk flere vernede arbeidsplasser. Det er nettopp fraværet av slike arbeidsplasser som har medvirket til at en såpass stor del av vår potensielle arbeidsstyrke er parkert utenfor arbeidsmarkedet, skriver han og to kollegaer i artikkelen «Arbeid til alle?».

I det offentlige handler det ikke om støtteordninger, men politisk vilje. Den bør mobiliseres, både på statlig og kommunalt nivå.

Utgiftene til folk i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidslivet, beslaglegger mer enn fem prosent av Norges samlede verdiskapning. Alternativet til å tenke nytt, er at stadig flere blir passive mottakere av kontantytelser. Det er betydelig mer kostbart enn økt lønnstilskudd.