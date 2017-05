President Trump skrur opp retorikken mot Iran. Det kan gå veldig galt.

Diplomati har ført Iran bort fra atomvåpen og i retning av reform. Nå virker Donald Trump uinteressert i å følge opp den vellykkede Iran-politikken til Barack Obama.

Et dårligere forhold mellom USA og Iran kan gjøre Trump mer populær i Saudi-Arabia, men øke faren for krig og bremse den positive utviklingen i Iran.

Søndag talte Trump i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Temaet for talen var terror, og Trump snakket om det gode mot det onde, som et ekko av president George W. Bushs «ondskapens akse»-retorikk. Blant de onde fiendene var ikke bare Al Qaida og Den islamske stat, men også Iran. «Helt til det iranske regimet er villig til å bli en partner for fred, må alle nasjoner med samvittighet jobbe sammen for å isolere Iran», sa Trump.

Iran styres av et autoritært regime med et prestestyre på toppen. De er ikke en alliert, verken i kampen mot terror eller for menneskerettigheter. De siste årene har likevel mye gått i riktig retning.

I 2013 valgte iranerne Hassan Rouhani som president. Han var mer moderat og reformvennlig enn forgjengeren. Obama så en mulighet. Da de to presidentene snakket over telefon i 2013, var det første gang siden 1979 at landene hadde kontakt på det nivået.

Dialogen førte til avtalen der Iran lovet å holde seg unna å utvikle en atombombe og tillate inspeksjoner. I bytte skulle de internasjonale sanksjonene lettes. Avtalen gjorde verden til et tryggere sted.

Lørdag ble Rouhani gjenvalgt med 57 prosent av stemmene. Det var et sterkt signal fra velgerne om at de ønsker fortsatt reform og at landet skal åpne seg mer opp.

Paradokset at det var i det brutale og krigerske diktaturet Saudi-Arabia at Trump langet ut mot Iran, er åpenbart.

Trump har tidligere kalt atomavtalen for «tidenes dårligste avtale», men foreløpig ser han ut til å stå ved den. Samtidig undergraver han avtalen med retorikken rettet mot regimet i Teheran.

Trusselen om å isolere Iran, gjør det mindre attraktivt å investere i landet. Skal atomavtalen lykkes, må iranerne oppleve en gevinst i form av økonomisk vekst.

For bare noen få år siden var det stemning i Israel og blant mange amerikanere for en krig mot Iran for å stanse atomvåpenprogrammet.

Obama og Rouhani viste at dialog er en bedre løsning. Det siste regionen trenger er at Trump snur tvert om på den politikken.