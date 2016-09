Kampen mot økonomisk kriminalitet må styrkes. Regjeringen må sørge for flere ressurser til Økokrim.

Økonomisk kriminalitet er ødeleggende for samfunnet og må bekjempes. Politi og påtalemyndighet må ha nok ressurser til å prioritere saker som omhandler korrupsjon og skatteunndragelse.

Økokrim har tapt flere store saker den siste tiden. Det viser behovet for en tydelig gjennomgang av ressursprioriteringen i politiet. Denne uken gikk riksadvokat Tor Aksel Busch ut i NRK og sa at Økokrim må droppe altfor mange saker, og at denne viktige enheten innen politiet må styrkes. Han viser til at for mange saker må overlates til lokalt politi fordi Økokrim ikke har ressurser til å etterforske nok saker.

Riksadvokatens bekymring bør lyttes til. Ikke bare av justisminister Anders Anundsen (Frp), men også finansminister Siv Jensen (Frp). Frp fremstiller seg som politipartiet fremfor noe, og har flere ganger siden regjeringsskiftet i 2013 økt bevilgningene til politiet. Men ressurser til politiet er langt mer enn økt synlighet i gatene og viktig etterforskning av ran og drap. Økonomisk kriminalitet undergraver alle prinsippene et demokratisk samfunn er bygd på. Jakten på personlig og bedriftsøkonomisk rikdom gjør at noen tar en veloverveid risiko når de røver verdier fra fellesskapet gjennom å unndra skatt. Belastningen på andre medborgere, som er langt mindre bemidlede, blir større når enkeltpersoner snor seg unna bidragene til fellesskapet.

Sakene som gjelder økonomisk kriminalitet er blitt mye mer kompliserte enn før, og vanskelige regnskapsmessige forhold skal gjennomgås mange år tilbake i tid. Resultatet er at etterforskningen tar altfor lang tid. Transocean-saken pågikk i 11 år, saken mot Berge Gerdt Larsen i ti. Det er uholdbart for alle parter at etterforskninger varer så lenge. Det er derfor stor grunn til å stille spørsmål ved hvordan ressursene til denne typen etterforskning blir prioritert. Saker som omhandler potensielt grov økonomisk kriminalitet kan ikke overlates til det enkelte politidistrikt.

Økokrim må tilføres nok ressurser til at enheten tiltrekker seg det ypperste av ekspertise til å løse sakene. Motpartene har svært ofte finansielle muskler til å hente inn solid juridisk ekspertise. Påtalemyndigheten kan ikke stå tilbake for dette.

Personer som gjør seg skyldig i grov økonomisk kriminalitet, gjør det neppe i affekt. Risikoen for å bli tatt, og strafferamme for forbrytelsen, påvirker et slikt valg. Lovverket bør derfor gjennomgås for å sikre at det er tilpasset dagens virkelighet og har tilstrekkelig preventiv effekt. Straffenivået er en viktig del av dette.

Siden Økokrim ble opprettet for nesten 30 år siden, er norsk næringsliv blitt mye mer internasjonalt. Mange har kompliserte selskapsstrukturer over landegrensene. Det kompliserer etterforskningen. Det koster enormt mye både tid og penger å etterforske økonomisk kriminalitet. Men ved å prioritere dette høyere, vil gevinsten forhåpentlig være færre saker og mer igjen til fellesskapet.

Økonomisk kriminalitet bekjempes neppe dersom Økokrim ikke har de aller beste folkene og langt flere ressurser til å gjøre jobben sin med.