Israels regjering er i ferd med å undergrave tostatsløsningen fullstendig, med god hjelp fra USAs neste president.

USA avsto fra å stemme da FNs sikkerhetsråd vedtok en resolusjon som fordømmer bygging av flere bosettinger i Øst-Jerusalem og på Vestbredden. Dette har fått Israels regjering til å gå i svart.

Statsminister Benjamin Netanyahus aggressive tilsvar og trusler om reaksjoner mot flere FN-nasjoner er oppsiktsvekkende. Hans udiplomatiske oppførsel tjener ikke Israels interesser.

Det er ingen tvil om at USAs fravær ved stemmegivningen var demonstrativ, og resultat av mange års frustrasjon med Netanyahus regjering.

Amerikanerne har en lang tradisjon for å legge ned veto mot resolusjoner av denne typen. Avstemningsresultatet var likevel varslet. 14 av landene i Sikkerhetsrådet, inkludert Russland og Kina, stemte for, ingen stemte mot.

USAs utenriksminister John Kerry forklarte amerikanernes syn på saken onsdag. Han advarte om at Israels offensive bosettingspolitikk setter tostatsløsningen i fare, og at USA ikke lenger kan støtte en høyreorientert agenda. Siden Obama ble president i 2009, har antallet bosettere på Vestbredden økt med 25 prosent, til 400.000.

Netanyahus regjering er en koalisjon av konservative Likud og småpartier på ytre høyre fløy. Politikken er altså preget av en blanding av religiøse og nasjonalistiske kjernesaker, med partier som prøver å overgå hverandre i å fremme en stor-israelsk agenda.

Felles for dem er at de ikke gjør forsøk på å late som om de støtter en tostatsløsning. Enkelte av Netanyahus partnere har åpent erklært at løsningen er død, og at Israel må annektere Vestbredden og Øst-Jerusalem.

Palestinerne er fremdeles splittet, og har gjort seg selv nesten irrelevante. I Gaza har Hamas fremdeles kontroll, mens den palestinske selvstyreenheten sliter med en korrupt og ineffektiv administrasjon på Vestbredden.

Men bosettingene er og blir Israels problem. Der ligger både USAs og FNs politikk fast; bygging av bosettinger på okkupert land er i strid med Genèvekonvensjonen.

Statsminister Netanyahu klamrer seg nå til håpet om at Donald Trump skal bli hans servile medspiller, når valgvinneren inntar Det hvite hus i januar. Det er en risikabel strategi, som kan føre Israel ut i enda større isolasjon.

Trump har sagt mye bastant om Israel for forholdet til USA, uten å bry seg særlig om historikk, forhandlingssystemer eller sikkerhetspolitiske konsekvenser. Det å gi støtte til bosetterne og en eventuell annektering av Vestbredden, kan sette hele regionen i fare.

At Israels regjering legger hele sitt fremtidshåp i fanget på en slik politiker, er direkte uansvarlig. Det eneste håpet for Israel-Palestina-konflikten finnes ved forhandlingsbordet.