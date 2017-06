Mandagens terrorangrep mot muslimer i London var et angrep på religionsfriheten og det åpne, liberale samfunnet.

Natt til mandag ble London igjen rammet av et terrorangrep. Denne gangen var ofrene uskyldige muslimer.

Det var et målrettet angrep på en religiøs minoritet, og et tragisk uttrykk for hvordan Europa er truet av voldelige, radikaliserte mennesker fra flere kanter.

Elleve mennesker, alle muslimer, ble skadet da en 47 år gammel brite kjørte en bil mot fotgjengere utenfor en moské. En mann døde, men det er usikkert om hva som førte til dødsfallet. Den antatte gjerningsmannen var ikke kjent for politiet, men han skal være en sterk motstander av muslimske innvandrere.

Statsminister Theresa May gjør rett i å omtale det som et terrorangrep. Det er ingen vesensforskjell mellom dette angrepet og tilsvarende gjennomført av islamistiske soloterrorister.

HANNAH MCKAY

Høyreekstrem terror er en reell trussel, noe nordmenn vet så altfor godt. På sosiale medier er det kort avstand mellom oppfordringer til vold og drap mot muslimer. Og som på mandag, finnes det også dem som gjør ordene om til handling.

Fremdeles er det meste ukjent om gjerningsmannen. Men den overbevisningen som skal til for å gjennomføre et slikt angrep, oppstår ikke i et vakuum. Den kan også henge sammen med et hatsk debattklima og ekkokamre på internett.

Høyreekstreme og mange islamkritikere har gått i terroristens retoriske felle. Når konflikten omtales som en krig mellom islam og Vesten, når jihadistenes ideologi blir fremstilt som islams sanne ansikt, når alle muslimer blir fiender, blir det vanskeligere, ikke enklere å bekjempe terroren.

Man kan ikke sette et slags likhetstegn mellom islamistisk terror og høyreekstrem terror. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er tydelig på at ekstreme islamister er den største terrortrusselen mot Norge.

NEIL HALL / X02954

Likevel må det siste London-angrepet være en påminnelse om hvilke komplekse årsaker som ligger bak slike handlinger. Man kan ikke forklare islamistisk terror med islam alene, mens man samtidig forklarer en hvit manns høyreekstremistiske terror med psykisk sykdom, alkoholavhengighet og samlivsproblemer.

Begge grupper består av radikaliserte mennesker med forskrudde ideologiske syn på verden og menneskeverd. Det er grunn til å frykte flere angrep, fra både ekstreme islamister og høyreekstreme.

Begge er fiender av det frie og liberale samfunnet. Begge må bekjempes.