Russernes rolle i det amerikanske valget må avklares. En spesialetterforskning er på sin plass.

Den tidligere FBI-direktøren Robert Mueller er utnevnt til å undersøke Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget. En slik spesialetterforskning bør ikke fortrenge en uavhengig granskingskommisjon, men vil bidra til å klargjøre hva som egentlig har skjedd.

I fjor høst konkluderte amerikanske etterretningsorganisasjoner med at Russland bidro til å forpurre Hillary Clintons presidentvalgkamp. Ifølge amerikanske medier skal det ha vært kontakt mellom Donald Trumps kampanje og høytstående, russiske etterretningsagenter, og russerne skal ha forsøkt å påvirke Trump gjennom lukrative forretningsavtaler.

I forrige uke sparket president Trump FBI-sjef James Comey, som ledet etterforskningen av det mulige russlandsamarbeidet. Ifølge Comey skal Trump ha forsøkt å stanse etterforskningen av sin tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. Deretter skal presidenten ha lekket topphemmelig etterretningsinformasjon om IS til Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Alt dette utgjør en alvorlig troverdighetskrise for Det hvite hus.

Robert Mueller har fått sitt mandat fra ledelsen i justisdepartementet, ved vikarierende riksadvokat Rod Rosenstein, og skal etterforske Russlands-saken i full bredde. Erfaring viser at slike undersøkelser kan vare i flere år, og det vil Trump-administrasjonen lide under. Den er like fullt nødvendig. En slik gjennomgang må være grundig og uavhengig, og ingenting kan overlates til tvil eller spekulasjon.

I så måte later Mueller til å være et klokt valg. Han ledet FBI i tolv år, har lang erfaring, og er kjent for sin integritet og grundighet. Han har dessuten tillit på tvers av partigrensene, noe som er helt essensielt.

Riksrett kan bli et resultat av granskingen på sikt, men er foreløpig et blindspor. Etterforskningen letter imidlertid ikke behovet for at Kongressen iverksetter en egen, uavhengig granskingskommisjon. Av hensyn til åpenhet, demokratisk kontroll og sakens alvor, må ikke landets folkevalgte slippe saken.

En president som er villig sette etterretningsforbindelser i fare, utgjør en sikkerhetsrisiko både for USA og landets allierte. Dersom det viser seg at russerne har påvirket et presidentvalg i USA, er det en skandale uten historisk sidestykke. Det er prekært å avdekke hva som har foregått.