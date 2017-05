Når Angela Merkel tek avstand frå USA og Storbritannia, blir det lagt merke til. Og ho har eit poeng.

Med Donald Trump i Det kvite hus og med Storbritannia på veg ut av EU, slår Angela Merkel fast at «vi europearar må ta lagnaden vår i eigne hender». Det gjer ho rett i.

Søndag gjekk den tyske kanslaren på scena i eit øltelt i München. Ho talte til eit partimøte, men bodskapen hennar blei høyrt over heile verda. «Det kan vere vanskelege tider i vente, der gamle alliansar ikkje kan takast for gitt. Tida då vi fullt og heilt kunne stole på andre er forbi, det er det eg har erfart dei siste dagane», sa ho.

I motsetnad til kva motstykket hennar i USA kunne gjort, ville ikkje Merkel sagt noko slikt utan å vere viss på konsekvensane.

Særleg oppsiktsvekkjande var det at fråsegna kom rett etter Nato-toppmøtet i Brussel og G7-møtet på Sicilia. Under normale tilhøve ville ein ha nytta dagane etter til å slå fast at alliansar og venskap står sterkt, men no valde Merkel å seie sanninga.

NTB Scanpix

Bodskapen var ikkje til å ta feil av: Trumps tur til Europa var ikkje vellukka. Han nytta ikkje høvet til å erklære støtte til Parisavtalen, frihandelsavtale mellom EU og USA, eller Natos artikkel fem, punktet som slår fast at eit åtak på eit medlemsland er eit åtak på alle. Samstundes var truleg ikkje Trump særleg overbevisande i dei interne samtalane.

Legg ein dette saman, pluss Trumps forhold til Russland, er det ikkje tvil om at verdas viktigaste allianse har problem. Merkel har rett i at Europa må møte utfordringane samla og ta større ansvar sjølv. Ikkje minst for å stå opp mot Vladimir Putins aggresjon i aust.

Merkel har openberre eigeninteresser i å fremje det dystre synet. I september stiller ho til val for ein fjerde periode som forbundskanslar, og under retorikken ligg ei forståing om at ho er det trygge valet for Tyskland og Europa i ei turbulent tid.

Samstundes har ho ei viktig oppgåve i å halde resten av EU samla, og det ho sa i München blei også høyrt i hovudstader på kontinentet.

Det er eit underforstått krav i Nato-alliansen at også den amerikanske presidenten står opp mot russisk krigføring i Aust-Europa, at han deler dei same liberale og demokratiske verdiane som dei europeiske landa, og at han forpliktar seg til å stille opp for sine allierte.

Dagens president gjer ingen av desse tinga. Difor gjer Merkel rett i å slå alarm.