Bruken av antibiotika må ned. Ei ny reseptklasse er rett medisin.

Resistens mot antibiotika er ein av dei største helsetrugslane verda står overfor. Skal antibiotika også i framtida ha effekt, må det skrivast ut færre reseptar av dette viktige legemiddelet. Folkehelseinstituttet sitt forslag om ein eigen legemiddelklasse for denne medisinen er derfor godt.

Kvart år døyr 25.000 menneske i EU på grunn av bakteriar som er motstandsdyktige mot medisinar, ifølgje tal frå Verdas helseorganisasjon (WHO). Resistente bakteriar kostar unionen meir enn 1,5 milliardar dollar i helseutgifter og reduksjon i produktivitet. Nyleg døydde ei kvinne på Haukeland universitetssjukehus fordi ho hadde bakteriar i kroppen som antibiotika ikkje verka mot.

Det er alvorleg. Problemet aukar i omfang.

I Norge må bruken av antibiotika reduserast med 30 prosent innan 2020. Det er svært mykje på veldig kort tid. For å ha sjanse til å klare dette, foreslår Folkehelseinstituttet ei ny reseptklasse for antibiotika der særlege restriksjonar og oppfølgingar gjeld. Det er eit godt forslag. Folkehelseinstituttet tek dette opp på eit FN-møte denne veka, der nettopp antibiotikaresistens er tema.

Den norske regjeringa gjer allereie noko for å møte denne store utfordringa. Helseminister Bent Høie (H) la i januar fram sin handlingsplan mot antibiotikaresistens. Ein viktig del av hans løysing er at fleire barn og vaksne blir vaksinert. Det vil redusere talet på infeksjonar, og med det behovet for antibiotika.

Overforbruk av antibiotika rammar heile verdssamfunnet. Dette er ei sak der det er heilt avgjerande at både enkeltpersonar, legar, nasjonale og internasjonale myndigheiter gjer alt dei kan for å stoppe denne utviklinga. Å tydeleggjere alvoret til befolkninga ved å innføre restriksjonar på bruken, og overvake denne nøye, er eit steg i rett retning.

Antibiotika har vore, og er, ei gåve til både store og små som er sjuke, anten det er alvorleg eller ein relativt ufarleg bakteriell infeksjon. Men for at det framleis skal vere ein medisin som virkar, må færre få den. Blir dette innført i Norge og Norden, vil det ha stor signaleffekt, og andre land vil vonleg følgje etter.

For det hjelper ikkje om berre Norge gjer dette. Men fleire land kan lære av tiltak som blir innført i nordiske land. Det erkjenner også folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg i eit debattinnlegg i Dagens Næringsliv. Ho oppmodar Norge til å bruke sitt formannskap i Nordisk Råd i 2017 til å få med seg resten av dei nordiske landa på forslaget om ein ny reseptklasse. Det er ei oppfordring regjeringa bør følgje.

Det vil koste 15 milliardar kroner i året å overvinne resistensen mot antibiotika, ifølgje Folkehelseinstituttet. Det er dyrt, men nødvendig. For dersom ein ikkje klarer å vinne denne saka, er risikoen at dagens nokolunde ufarlege sjukdommar som lungebetennelse og blodforgifting ikkje lenger kan behandlast.

Konsekvensane av antibiotikaresistens er meir alvorlege enn dei fleste klarer å sjå for seg. Det einaste som kan hjelpe er dramatiske tiltak. Folkehelseinstituttet sitt initiativ bør følgjast opp.